Kade - Über die Vorbereitung für Bauarbeiten in ihrem Ort wunderten sich am Freitag Einwohner von Kader Schleuse.

Es sehe so aus, als ob der Waldweg zwischen B1 und Neubuchholz (Kade) gesperrt würde, meinten die Anwohner und wollten am Volksstimme-Telefon wissen, was es mit diesen Vorbereitungen auf sich hat.

Problem: Es gab keine offensichtlich verfügbaren Informationen. „Wir haben im Internet nichts gefunden und auch Infozettel sind im Ort nicht verteilt worden“, berichteten die Anwohner.

Gesperrt bis in den Juli

Seitens des Landkreises Jerichower Land konnte auf Volksstimme-Anfrage für Aufklärung gesorgt werden. So sei zwischen dem 17. Juni und dem 12. Juli eine Vollsperrung geplant. In dieser Zeit finden Brückenarbeiten an der „Brücke über den Elbe-Havel-Kanal bei Kader Schleuse“ statt.

Die Arbeiten umfassen Korrosionsschutz und Betoninstandsetzungsarbeiten. Über mögliche Umfahrung vermeldete der Landkreis aktuell nichts. Betroffen von den Bauarbeiten sind nicht nur Autofahrer, sondern vor allem Radfahrer, die am Wochenende auf der Strecke unterwegs sind. Während die Strecke heute und morgen noch frei ist, wird diese ab der nächsten Woche nicht mehr zu nutzen sein.

Allerdings werden in rund vier Wochen, also noch passend zu den Sommerferien, die Arbeiten beendet sein und die Strecke auch für Radler wie für Autofahrer wieder zur Verfügung stehen.