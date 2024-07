Zu Besuch im Tierasyl in Zabakuck waren in dieser Woche Rosa, Ronea und Akkarin. Der Besuch der Sieben bis- Neunjährigen hatte auch einen besonderen Grund.

Genthin/Zabakuck - Rosa bekam vor einiger Zeit Johannisbeeren aus dem Garten geschenkt. Gemeinsam mit Großmutter Edelgard Neumann kochte sie diese in Genthin zu Marmelade ein.

Und als sie diese an Verwandte und Freunde verschenken wollte, bekam sie immer ein paar Euro als Taschengeld.

Das Geld wollte sie aber nicht behalten, sondern für einen guten Zweck verschenken. Damit noch etwas mehr Geld in die Kasse kam, veranstaltete Rosa mit ihren Freunden einen kleinen Flohmarkt mit Spielzeug, das die Kinder nicht mehr benötigten. Auch dort kam ein wenig Geld in die Kasse, das die Kinder aber nicht für sich behalten wollten. „Uns geht es so gut, dass wir auch etwas abgeben können“, begründet Rosa, weshalb die Kinder das Geld nicht in Eis, Zeitschriften oder Bücher investiert haben, sondern es spenden wollten.

Tierasyl betreut Katzen

„Wir waren schon ein paar Mal im Tierpark Zabakuck, und deshalb wusste ich, dass im Tierasyl auch Katzen ohne Besitzer versorgt werden“, erzählt Rosa. „Wir haben im Tierasyl angerufen und gefragt, welches Futter benötigt wird“, fügt Rosa hinzu. Und so erfuhr sie, dass es im Moment nicht nur einige Katzen gibt, die betreut werden, sondern auch einige Katzenbabys. Katzenfutter war also genau das, was das Tierasyl derzeit benötigt. Und so fuhr Großmutter Edelgard Neumann die Kinder nach Zabakuck, wo das Spender-Trio die Futterspende an Tierpfleger Ingo Wolter übergab.

Futterspenden seien im Tierasyl oder im Tierpark immer gut zu gebrauchen, bestätigt der Tierpfleger. Die Kinder hätten es auch klug gemacht und vor dem Kauf von Futter nachgefragt, welche Tiere versorgt werden können. Dadurch sei auch sicher, dass die Spenden verwendet werden können. Er finde es ganz wunderbar, dass sich die Kinder solche Gedanken gemacht hätten, und freue sich über die Aktion. Die Kinder durften als kleines Dankeschön die Katzenbabys anschauen.

Kommunen unterhalten Asyl

Das Tierasyl Zabakuck wird von den Elbe-Havel-Werkstätten betrieben. Sie kümmern sich für die Städte Genthin und Jerichow sowie für die Einheitsgemeinde Elbe-Parey um Fundtiere.

Wer sich informieren oder selbst eine Futterspende übergeben möchte, kann die Mitarbeiter vor Ort kontaktieren.

Diese sind täglich von 9 bis 15 Uhr erreichbar. Auch können die Mitarbeiter unter den Telefonnummern 039348/92743 oder 039348/9274 erreicht werden.