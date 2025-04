Der Stadtpflegebetrieb entfernt die Reste eines Baumes. Der Standort wird in die Liste für Neupflanzungen aufgenommen.

Ahorn an Staßfurter Haltestelle abgebrochen

An der Bushaltestelle in der Löderburger Straße wurde ein Baum abgebrochen.

Staßfurt. - Einen abgebrochenen Baum entdeckte unser Leser Manfred Patzelt aus Staßfurt an der Bushaltestelle in Staßfurt-Nord direkt an der Löderburger Straße. „Dort wurde ein junger Baum einfach abgebrochen“, schrieb er der Redaktion und geht davon aus, dass der Schaden durch Vandalismus entstanden sei. Der Stadt Staßfurt war dieser Schaden bisher nicht bekannt, man sei der Sache aber sofort auf den Grund gegangen und danke dem Hinweis aus der Bevölkerung, erklärt Stadtsprecherin Julia Föckler.