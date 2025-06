Vom Schlosskonzert über Auftritt der „Live Society Band“ sowie Sängerin Daniela Alfinito und Komponist und Sänger Wolfgang Ziegler: Zahlreiche Veranstaltungen finden am Wochenende in Elbe-Parey statt. Vor allem die Freilichtbühne in Güsen dabei zur Feier-Hochburg.

Vom klassischen Konzert bis zur Radio-SAW Powerparty: Das ist auf der Freilichtbühne in Güsen und Elbe-Parey los

Eine SAW-Party wird am Samstag in Güsen gefeiert.

Güsen/Zerben. - Kulturfreunden bietet sich an diesem Wochenende ein großes Programm, das sich von Zerben bis nach Güsen streckt.

Freunde der Klassik kommen am Samstag ab 16 Uhr beim Zerbener Schlosskonzert auf ihre Kosten, wenn das „Monti-Quartett“ unter anderem Werke von Mozart und Bach zu Gehör bringt. Der Eintritt zum Konzert der vier Künstler ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

Veranstaltungen am Wochenende in Elbe-Parey: Stargäste am Samstag

Weiter geht es am Abend auf der Freilichtbühne in Güsen mit der Powerparty. Zu dieser laden die Volksbank des Jerichower Landes sowie Radio SAW ein.

Auftreten werden als Stargäste die „Live Society Band“ sowie Sängerin Daniela Alfinito und Komponist und Sänger Wolfgang Ziegler. Daniela Alfinito konnte mit mehreren Studioalben die Spitze der Charts erreichen, Wolfgang Ziegler ist spätestens 1987 mit dem Titel „Verdammt!“ über die Grenzen der DDR hinaus zur Bekanntheit in der Musikszene geworden.

Zudem sind Radio-Moderator Warren Green sowie die SAW-DJs und -Tänzer vor Ort und sorgen auf der Bühne für Unterhaltung.

Konzerte am Wochenende auf der Freilichtbühne

Einlass ist ab 17.30 Uhr, Beginn der Party ist ab 18 Uhr. Karten dafür gibt es in allen Filialen der Volksbank im Landkreis. Für Genossenschaftsmitglieder ist der Eintritt zur Powerparty in Güsen frei. .

Die Soul-Band des Landespolizeiorchesters. Foto: Reinhard Pakendorf

Weiter geht es am Sonntag auf dem Sportplatz in Güsen. Hier lädt die Volksbank zum Familienfest der Vereine ein, welches von 10 bis 14 Uhr stattfindet.

An verschiedenen Sport- und Spielstationen können die Gäste ihre Fähigkeiten testen. Weiter Aktivitäten liefern Spaß für Groß und Klein. Als Hauptpreis kann zudem ein Trikotsatz für den eigenen Lieblingsverein gewonnen werden.

Soulmusik der Polizei auf der Freilichtbühne in Güsen

Ab 15 Uhr geht es wiederum musikalisch an der Freilichtbühne mit der Veranstaltung „Gaunertricks und Soulmusik“ weiter. Dazu lädt der Heimatverein „Wir sind Güsen“ ein. Auf der Bühne steht dann das Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt.

Die Regionalbereichsbeamten des Polizeireviers Jerichower Land informieren dabei gemeinsam mit einem Senioren-Sicherheitsberater darüber, wie man sich vor Betrügern und Gaunern besser schützt. Bei Betrügern ist vor allem der Enkeltrick eine beliebte Masche, um an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten findet am Montag ab 18 Uhr die Generalversammlung der Volksbank des Jerichower Landes auf der Freilichtbühne statt.