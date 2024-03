Parey - Ein Osterbrunch mit Schatzsuche stand für die Ferienkinder des Jugendhauses Parey auf dem Programm.

Der Start zur Schatzsuche erfolgte nach dem Osterbrunch am Jugendhaus. Die 15 Mädchen und Jungen wurden in zwei Gruppen, Grund- und Sekundarschüler, aufgeteilt. „Damit konnten wir die Aufgaben besser an das Alter der Kinder anpassen“, so Jugendhausleiterin Ulrike Paul.

Für jede Gruppe standen bei der Suche nach der Schatztruhe vier Aufgaben an. Dazu zählten eine Deutschaufgabe (Lesen und Verstehen), ein verstecktes Foto finden, um zum nächsten Ort zu gelangen, ein Experiment (Unterschied zwischen hart- und weichgekochtem Ei) sowie mittels der Cäsar-Scheibe den Endpunkt der Suche, die Bibliothek, zu finden, die als Partner der Aktion fungierte.

In der Bibliothek wurden die Ferienkinder von Christa Vaupel, Christine Schreiber und Sigrun Bröking bereits erwartet. Nach einer kleinen Stärkung, einige Mädchen hatten am Tag zuvor gebacken, konnten Ostereier und die Schatztruhe in und vor der Bibliothek gesucht werden. Christine Schreiber las eine kurze Geschichte aus dem Buch „Dirk und ich“ vor. Zum Ausklang des abwechslungsreichen Tagesprogrammes konnten die Mädchen und Jungen in der Bibliothek noch malen und gemeinsam kleine Spiele spielen.