Vom Wasserturm zum Ortseingang: Bauarbeiten auf der B1 in Genthin

Genthin - Langsam wird es ernst auf der B1 in Genthin: In dieser Woche hat eine Fachfirma auf der Straße in Richtung Burg die Gelbmarkierung aufgetragen, die ab der kommenden Woche den Verkehr leiten sollen. Derzeit gibt es für Autofahrer keine Einschränkungen. Am Montagmittag ist geplant, die Umleitung in Kraft zu setzen.