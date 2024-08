Das 18. Elbauenfest in Parey und das 9. Fest der Vereine stehen vor der Tür. Das Programm steht schon. Das erwartet Besucher.

Elbauenfest in Parey: Diese Highlights erwartet Besucher beim beliebten Heimatfest

Die „Poppies“ vom Carnevalsverein Hohenseeden werden beim Fest der Vereine am 11. August auf der Festbühne zu erleben sein. FOTO: BETTINA SCHÜTZE

Parey - Es sind nur noch wenige Tage bis zum 18. Elbauenfest und dem 9. Fest der Vereine auf dem Festplatz in Parey. Das Fest steht in diesem Jahr unter dem Motto „Heimat gemeinsam erleben“. Zum dritten Mal ist der Festplatz Parey am Sportplatz Ort der Veranstaltung. Der Förderverein Elbe-Parey fungiert als Schirmherr.

Eintritt kostet 10 Euro

Das dreitägige Programm hält für jeden etwas bereit. Los geht es am Freitag, 9. August. Dann sind die „Elbauenbeatz“ zurück. Angesagte Künstler wie unter anderem das DJ-Duo „Anstandslos & Durchgeknallt“ werden den Festplatz zum Beben bringen. Um 18 Uhr ist Einlass und um 19 Uhr wird offiziell das Fest eröffnet. Das Eintrittsgeld beträgt 10 Euro.

Für Sonnabend, 10. August, wurde der Beginn auf 11 Uhr vorverlegt, mit Frühschoppen und Blasmusik. Es werden das Schalmeienorchester Parey und der Musikverein Ziesar aufspielen. Ab 14 Uhr präsentieren sich auf der Festbühne der Tanz- und Turnschuppen, Sänger Daniel Projahn und das Ensemble „Ice Cream live“.

Dazu gibt es auch noch ein Kinderprogramm. Freddy Schmidt“s Vergnügungspark ist mit Fahrgeschäften vor Ort. Spiel und Spaß garantiert der Moskito Club. Von 20 bis 2 Uhr wird die Formation „Radionation“ für Stimmung auf dem Festplatz sorgen. Der Eintritt für alle Programmpunkte ist frei.

Auch am Sonntag zum Fest der Vereine Elbe-Parey ist für alle Besucherinnen und Besucher der Eintritt frei, Dank einer Förderung aus dem Initiativfond des Bundesprogramms ,Demokratie leben!““.

Viele Vereine machen mit

Viele Vereine haben ihre Teilnahme zugesagt und bieten ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne und Umfeldaktionen. Die Feuerwehr Elbe-Parey wird Technik präsentieren und auch der Kooperationspartner, das Logistikregiment I der Bundeswehr aus der Clausewitz-Kaserne Burg, ist mit einer Fahrzeugschau wieder dabei.

Verabschiedung der Elbauenkönigin

An diesem Tag wird zudem die 6. Elbauenkönigin, Maria I., nach fünfjähriger Amtszeit verabschiedet und eine neue Elbauenkönigin gekrönt. Die Fahrgeschäfte von Freddy Schmidt´s Vergnügungspark laden auch am Sonntag zu rasanten Fahrten ein.

Los geht es um 11 Uhr mit dem Einmarsch der Vereine, Hoheiten und Gäste auf das Festgelände. Treffpunkt für die Teilnehmer ist um 10.45 Uhr auf dem Sportplatz des SV Parey 90. Musikalisch begleitet wird der Einmarsch traditionell vom Schalmeienorchester Parey.

Königliches Aufkommen

Das Bühnenprogramm startet danach um 11.30 Uhr mit der Begrüßung durch Bürgermeisterin Nicole Golz. Ab 11.40 Uhr singen die Kindertagesstätten der Gemeinde Elbe-Parey wieder gemeinsam auf der Festbühne.

Das Schalmeienorchester gibt um 11.30 Uhr noch ein kleines Platzkonzert. Musikalisch präsentieren sich der Frauenchor Bergzow und Pfarrer Andreas Breit a. D. um 12.30 Uhr. Anschließend treten die Tanzgruppe „Poppies“ vom Carnevalsverein Hohenseeden (13 Uhr) und die Chorgemeinschaft Elbe-Parey (13.10 Uhr) auf.

Mit „ICE CREAM live“ klingt Fest aus

Die Vorstellung der Gasthoheiten und die Verabschiedung der 6. Elbauenkönigin Maria I. erfolgt ab 13.50 Uhr. Ab 14.20 Uhr wird die 7. Elbauenkönigin gekrönt. Mit einem Programm des Ensembles „ICE CREAM live“ mit Tanz und Gesang ab 15 Uhr klingt das Fest der Vereine aus.

Bürgermeisterin Nicole Golz hofft auf schönes Wetter und vor allem auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, auch aus den Nachbarkommunen, die mit den Elbe-Pareyern zusammen feiern.