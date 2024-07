Parey - Anlässlich des 18. Elbauenfestes der Gemeinde Elbe-Parey sind am Freitag, 9. August, und am Sonnabend, 10. August, auch einige musikalische Events zu erwarten. So werden am 9. August unter anderem „Anstandslos & Durchgeknallt“ sowie Emi Flemming live auf dem Festplatz in Parey zu erleben sein.

Deutsches DJ-Duo

„Anstandslos & Durchgeknallt“ kommen aus der DJ-Szene. Sie sind ein deutsches DJ-Duo aus Sachsen. Die beiden DJs Maria Dürrling und Oliver Kleissle stehen für „Anstandslos & Durchgeknallt“. Das Duo wurde im Frühjahr 2014 gegründet.

Zwei Jahre später kam es zur aktuellen Besetzung mit Maria Dürrling. 2016 erhielt das Duo einen Plattenvertrag von Sony Music Entertainment. Die ersten TV-Auftritte folgten 2017. Im gleichen Jahr gab es auch die ersten Live-Shows in Österreich und der Schweiz.

Erfolgreiche Remixes feierte das Duo 2017 mit den Titeln „Ohne dich“ von der Münchner Freiheit und „Herzbeben“ von Helene Fischer. Ihr erstes selbstbetiteltes Debütalbum präsentierte „Anstandslos & Durchgeknallt am 23. Februar 2018.

Im Sommer trat das Duo dann bei vielen Festivals der Elektroszene in ganz Europa auf. Das Duo ist den Genres Electro-House und Deep House zuzuordnen.

Emi Flemming ist DJ, Sängerin und Songwriterin. Sie tritt am 9. August auf dem Festplatz Parey auf. FOTO: EMI FLEMMING

Emi Flemming ist laut Electrola „die erste weibliche Schlager DJ Deutschlands“ und dazu auch Sängerin und Songwriterin. Sie ist gelernte Grundschullehrerin. Nach ihrem Umzug aus Österreich lebt die Künstlerin, die sich mittlerweile einen Namen gemacht hat, in Leipzig.

Mit den Jahren hat sie sich zu einer festen Säule der Party- und EDM-Szene entwickelt. Der Oberbegriff EDM steht für verschiedenste tanzbare Musikstile der elektronischen Musik.

Ihre jüngste Single „Will ich, will ich nicht“ erschien am 19. Juli diesen Jahres auf allen Musik-Plattformen.

Diese Künstler sind am Freitagabend, 9. August, ab 19 Uhr auf dem Festplatz Parey (am Jugendhaus) zu erleben. Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr.

Der Eintritt beträgt zehn Euro pro Person.