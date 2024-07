In Brandenburg wird die Lieferung von Lebensmitteln aus der Luft in Dörfer getestet. Von den Ergebnissen könnte auch die Region um Burg und Genthin profitieren.

Burg/Genthin. - Es ist ein typisches Bild in den kleineren Ortschaften im Jerichower Land: Es gibt in den Dörfern keine Läden um die Ecke mehr. Wenn etwas im Haushalt fehlt, heißt es, rein ins Auto und über Land zum nächsten Geschäft fahren. Derzeit werden verschieden Konzepte getestet, wie das Landleben in puncto Lebensmittel-Einkauf attraktiver gestaltet werden kann. Im brandenburgischen Wusterhausen/Dosse, rund 100 Kilometer von Burg entfernt, ist jetzt ein Test mit Liefer-Drohnen angelaufen.