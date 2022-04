Waldbesitzer nehmen Schädlinge im Forst ins Visier

Genthin - „Es wird nicht spürbar besser“, schickte Michael Pieper von der Revierförsterei Jerichow in einleitenden Worten im Blick auf den Zustand der heimischen Wälder voraus. Er nimmt am Mittwoch ein knappes Dutzend an Mitgliedern der Forstbetriebsgemeinschaft Gladau/Parchen mit auf Exkursion. Ab dem Betreuungsforstamt Elbe-Havel-Winkel in Genthin geht es in Richtung Jerichow. Im Mittelpunkt der Bestandsaufnahme steht der Zustand des Waldes und insbesondere der aktuelle Schädlingsbefall durch Diplodia-Pilz und Mistel. Gereist wird mit dem Traktor, im Schlepptau der Kremser.