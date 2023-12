Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin/Burg/Gommern. - Seit Wochen nehmen die Infektionen mit dem Corona-Virus wieder zu, besonders in Sachsen-Anhalt und hier wiederum steht der Landkreis Jerichower Land an der Spitze. Corona kehrt mit Wucht zurück, scheinen diese Zahlen zu sagen. Wie bedrohlich ist diese Entwicklung? Was sagen der Landkreis, Kliniken, Ärzte und Apotheken dazu?