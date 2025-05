Hartwig und Monika von Tresckow bestreiten einen Vortragsabend in der Scharteucker Kirche. Der Förderverein will das Gotteshaus wieder mehr in die Öffentlichkeit rücken.

Scharteucke. - Die Werbung läuft – und die Hoffnung auf das Erscheinen vieler Gäste ist groß: Am Donnerstag werden um 19 Uhr in Scharteucke Hartwig und Monika von Tresckow in der hiesigen, kleinen Barockkirche zu einem Vortrag erwartet. Er befasst sich mit der Historie und der Rettung des Kleinods. Eine Veranstaltung in dieser Form, sagt Monika von Tresckow, habe es bisher nicht häufig gegeben, vielleicht zwei- oder dreimal. Nicht nur deshalb soll dieser Abend unter einem guten Stern stehen.