Parey. - Vom 17. Mai bis zum Pfingstmontag findet in Parey und in der Sporthalle in Jerichow das 5. Tae Kwon-Do-Pfingst-Camp statt. Sabum-Nim Stefan Euer (Meister ab 5. Dan): „Erwartet werden rund 100 Teilnehmer aus ganz Deutschland, Amerika, der Schweiz und aus Österreich.“ Beginn ist am Freitag um 17 Uhr im Tae Kwon-Do-Center Parey mit den Lehrgängen der Little Tiger und der Kinder.“