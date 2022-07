Was Badegäste bei der Hitze im Jerichower Land beachten sollten

Burg/Genthin - Der Kopfsprung ins kalte Wasser klingt verlockend. Was für Gefahren dabei lauern, erklärt René Ostheeren von der Wasserwacht in Burg. „Der Körper sollte langsam an den Temperaturunterschied gewöhnt werden. Also zunächst die Gliedmaßen und den Oberkörper mit Wasser in Berührung bringen und nicht direkt reinspringen.“ Durch den Temperaturschock würden sich die Gefäße verengen und den Kreislauf erheblich belasten. Wichtig sei ebenfalls, nicht in der Mittagssonne zu baden.