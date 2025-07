Im August werden das 19. Elbauenfest und der zehnte Tag der Vereine in der Gemeinde Elbe-Parey gefeiert. Das Programm am Jugendhaus reicht von DDR-Oldtimern über musikalische Aufführungen und Angebote von Vereinen.

Parey. - Drei Wochen sind es noch, dann findet in der Gemeinde wieder der Höhepunkt des Jahres statt: Die 19. Auflage des Elbauenfestes wird vom 8. bis zum 10. August mit dem 10. Fest der Vereine am Sonntag auf dem Festplatz in Parey am Jugendhaus gefeiert.

Der Auftakt zu den Feierlichkeiten findet am Freitag beim Disco-Pogo statt, einer Mega-Party der 90er und 2000er Jahre. Special Guest bei der Open-Air-Veranstaltung ist DJ Dorian Mauer. Einlass ist um 19 Uhr, der Musikabend selbst ist von 20 bis 1 Uhr geplant. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 5 Euro.

Das Programm zum Elbauenfest 2025 in Parey: Markt und Musik am Samstag

Weiter geht es am Samstag, 9. August, um 11 Uhr. Beim Frühschoppen sorgen zunächst der Genthiner Musikexpress sowie der Shantychor aus Gerwisch für musikalische Unterhaltung.

Weiter geht es um 14.30 Uhr mit einem bunten Kinderprogramm des Jugendhauses Parey. Mit dabei sind Clown Paulchen, Minni Mausi, die Eiskönigin Elsa und viele mehr.

Auf der Bühne stehen außerdem Roland Kaiser Double Markus König sowie Sänger Daniel Projahn.

Über den Samstag lädt zudem der Floh- und Kreativmarkt zum Handeln und Stöbern ein. Anmeldungen dazu sind bis zum 5. August möglich. Diese können per Mail an Orgateam-ep@web.de oder Telefon unter der Nummer 01520 9 03 84 49 durchgeführt werden. Der Aufbau der Stände ist bis 10.30 Uhr geplant. Ein Stellplatz mit dem Auto am Stand ist zudem möglich. Eine Standgebühr wird nicht erhoben.

Zum Ausklang des Samstages stehen am Abend die Band Empire und danach DJ Woody da Silva auf der Bühne. Los geht es ab 18 Uhr, das Ende ist für 2 Uhr anvisiert. Der Eintritt kostet ebenfalls 5 Euro. Kinder bis 12 Jahren haben freien Eintritt.

Programm am Sonntag zum Elbauenfest 2025 in Parey

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des 10. Festes der Vereine: Diese eröffnen den Tag um 11 Uhr mit dem Einmarsch der Vereine und Gäste auf das Festgelände. Um 11.30 Uhr findet die Begrüßung durch Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz statt.

Auf dem Gelände finden über den Tag verteilt verschiedene Bühnenprogramme sowie mehrere Aktionen der Vereine und Institutionen auf dem Gelände statt.

So findet eine Fahrzeug- und Technikschau der Feuerwehr statt und auch für Oldtimer-Liebhaber ist etwas dabei: Angekündigt sind Besuche der Oldtimerfreunde „Bärenstarkes Team JL“ aus Parchau und der „Simson-Freunde Jl “ mit ihren Fahrzeugen. Zudem findet eine Tierausstellung statt.

Für Unterhaltung und Musik sorgen unter anderem die Kitas der Gemeinde, das Frauenorchester Bergzow, die Tanzgruppe „Poppies“ des Hohenseedener Carnevalvereins, die Chorgemeinschaft Elbe-Parey, Sänger Daniel Projahn sowie das Ice-Cream-Ensemble des Jugendhauses.

Mit dabei sein wird auch die 7. Elbauenkönigin Alexandra I. Sie empfängt die Gasthoheiten aus den verschiedenen Regionen des Landes.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, denn die Vereine bieten eine vielfältige kulinarische Auswahl an. Der Eintritt am Sonntag ist frei.