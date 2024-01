Jerichow - In der beeindruckenden Kulisse des ältesten Backsteinbaus Norddeutschlands erwartet Interessierte eine einzigartige Mischung aus musikalischen, theatralischen und festlichen Momenten.

Das Kloster Jerichow hat eine reiche Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Die Veranstaltungen sind darauf ausgerichtet, dass Besucher in diese faszinierende Historie und Kultur eintauchen, während auch moderne Unterhaltung geboten wird, heißt es in einer Mittelung der Stiftung. „Das Kloster Jerichow ist ein Ort von historischer Bedeutung und kulturellem Reichtum“, sagt Simon Sosnitza, Abteilungsleiter Klostermuseen und Klostergärten. „Unsere Veranstaltungen im Jahr 2024 bieten eine einzigartige Gelegenheit, Geschichte und Kultur zu erleben.“

Ein besonderes musikalisches Ereignis sind die Jerichower Sommermusiken, die in diesem Jahr mit einem Gastspiel von Ragna Schirmer aufwarten. Die Pianistin wird die berühmten Goldbergvariationen von Johann Sebastian Bach präsentieren, ein Meisterwerk des Barocks. Die Sommermusiken bieten traditionell ein breites Spektrum musikalischer Stile, von Alter Musik über Barock bis hin zur Klassik.

Gäste können sich auch wieder auf traditionelle Veranstaltungen wie den Pfingstbieranstich und das farbenfrohe Ritterfest, die einen authentischen Einblick in das historische Erbe der Region bieten, freuen.

Der traditionelle Adventsmarkt im romanischen Kreuzgang des Klosters zählt zu den schönsten Adventsmärkten Sachsen-Anhalts.

Das Veranstaltungshighlight in 2024 bringt internationale und regionale Jazzkünstler in das historische Kloster Jerichow. „Die Veranstaltung ,Jazz im Kloster’ ist eine einzigartige Gelegenheit, die zeitgenössische Jazzmusik in einer historischen Umgebung zu erleben. Die Kombination von modernen Jazzklängen und dem mittelalterlichen Ambiente des Klosters schafft eine faszinierende Atmosphäre, die die Herzen der Musikliebhaber höher schlagen lässt“, ist sich Sosnitza sicher. Diese Veranstaltung, realisiert in Kooperation mit den Altmark-Festspielen, verspricht ein musikalisches Spektakel, das die Grenzen zwischen Geschichte und Moderne auf faszinierende Weise verschmelzen lässt. Das Museumsprogramm 2024 zeichnet sich besonders durch sein vielfältiges Kinderprogramm aus. In den Ferien haben junge Besucher die Chance, in Workshops ihre Kreativität und handwerklichen Fähigkeiten zu entfalten und zu erweitern. Auch für Erwachsene bietet das Kloster eine breite Palette an künstlerischen und historischen Aktivitäten.