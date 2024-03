Zum Abschluss des bundesweiten Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (2. v. re.) die Ausgezeichneten zu einem Empfang ins Schloss Bellevue eingeladen. Dazu gehörten auch Martin Müller (li.) und Mario Helmrich (M.) vom Heimatverein „Wir sind Güsen“ und Hans-Werner Tusch (re.) von den Natur- und Waldfreunden Güsen.

Güsener wollen wieder ins Schloss Bellevue nach Berlin

Der Heimatverein hatte die Bronzemedaille gewonnen. Nachdem die Jury ein kurzes Resümee gezogen hatte, drückte die Parlamentarische Staatssekretärin Claudia Müller (2. v. li.) allen Teilnehmern ihre Dankbarkeit aus. Nach der Besichtigung des Schlosses gab es noch einen weiteren Empfang in der Bayrischen Vertretung in Berlin. „Es war eine schöne Zeit, auf die wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurückblicken. Wir haben viel erreicht für unser Dorf. Es war viel Arbeit, aber es hat Spaß gemacht. Und wir wollen noch mal ins Schloss Bellevue zurück kommen“, so Martin Müller, bezüglich einer weiteren Teilnahme an dem Wettbewerb. Er wird seine Erfahrungen in der Kreis-Jury weitergeben.