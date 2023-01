Was Genthiner Kita-Knirpse hinter den Kulissen einer Apotheke machen

Genthin (sm) - Spritzen, vor denen keiner Angst haben muss, wurden jetzt in der Genthiner Adler-Apotheke verteilt. In denen steckte zu sechs gleichen Teilen der Erlös aus der jährlichen Kalenderaktion. Kunden, die zum Jahresende beim Apothekenbesuch ein Exemplar mitgenommen haben, ließen dafür eine kleine Spende da. Insgesamt kamen 450 Euro zusammen. Je 75 Euro wurden - verpackt in einer großen Spritze - an die Leiterinnen von sechs Kindereinrichtungen im Raum Genthin vergeben. Verwendet werden sollen sie zum Beispiel dafür, neue Sachen zum Spielen oder Utensilien für Ostern und Fasching anzuschaffen.

