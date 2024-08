Was ist auf den Feldern in Hohenseeden los?

Vom Kremser auf das Floß: Bei hochsommerlichen Temperaturen unternahmen Mitglieder der „Lindenblüte“ eine Floßfahrt in „Dein Lieblingsplatz“ in Parey.

Hohenseeden - Eine Feldrundfahrt mit der Agrargenossenschaft Hohenseeden/Parchen bot Patrick Wolter, Vorsitzender der Agrargenossenschaft, auch in diesem der Begegnungsverein „Lindenblüte“ Hohenseeden an. Er selbst fuhr den Kremser und erklärte genau, was auf den Feldern in Hohenseeden gerade los ist und wie die Ernte verlaufen ist.

So erfuhren sie, dass die Ernte in Schattberge und Hohenseeden abgeschlossen ist. Zum Zeitpunkt der Feldrundfahrt stand in Parchen noch etwa Getreide auf dem Feld.

„Unsere Ernte fängt mit dem Spargel an. Wir haben bereits im April begonnen und es hat sich gelohnt. Wir haben analog dem Vorjahr rund 170 Tonnen geerntet“, so Patrick Wolter. Im kommenden Jahr ist geplant, auf drei Hektar Bleichspargel anzubauen.

Der erste Schnitt im Grünland war sehr gut. Patrick Wolter: „Es war ein exzellentes Frühjahr.“ Mit dem ersten und zweiten Schnitt war der Vorsitzende sehr zufrieden.

Auch der Mais sieht in diesem Jahr sehr gut aus. Die Maisernte werde sich lohnen, so Patrick Wolter weiter.

Man befinde sich mitten in der Getreideernte. Patrick Wolter: „Die Gerste ist fast abgeschlossen. Es wurden durchschnittlich rund vier Tonnen geerntet. Es ist aber die schlechteste Gerstenernte in den letzten fünf Jahren.“ Die Gräben seien aber nicht allzu voll Wasser.

Beim Weizen wurden im Durchschnitt fünf Tonnen geerntet. Das Stroh ist aber kurz. Der Roggen sehe deutlich besser aus als im Vorjahr. Durchschnittlich wurden hier 3,5 Tonnen geerntet.

Traditionell ging es mit dem Kremser der Agrargenossenschaft Hohenseeden/ Parchen für die Mitglieder der „Lindenblüte“ auf die Feldrundfahrt. FOTO: BETTINA SCHÜTZE

Mit der Heidelbeerernte hat die Agrargenossenschaft Hohenseeden/Parchen in diesem Jahr rund zwei Wochen früher als im Vorjahr begonnen. Die Sträucher mussten den Frost im April verkraften. Patrick Wolter: „Außerdem wurde im Herbst des vergangenen Jahres ein Grundschnitt durchgeführt, so dass in diesem Jahr nicht so viele Früchte an den Sträuchern waren.“

Im Herbst steht dann zum Abschluss der Ernte der Agrargenossenschaft Hohenseeden/Parchen noch das „Wiesen putzen“ an.

Doch mit der Kremserfahrt durch Wald und Flur war es für die „Lindenblüte“ noch nicht zu Ende. Denn nur ein paar Tage darauf ging es auf eins der Flöße in „Dein Lieblingsplatz“ Parey. Zwei Stunden lang ging es bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Floß über das Wasser. Dazu ließ man sich Kaffee und Kuchen munden.

Beim Bauern- und Kleintiermarkt am 10. August in Hohenseeden werden Mitglieder der „Lindenblüte“ dann die letzten Teile von „Kunst und Krempel“ an den Mann oder die Frau bringen. Wer Interesse hat, sollte sich an diesem Tag im Pavillon auf dem Hinterhof einfinden.