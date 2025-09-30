Das Jerichower Land erhält 33,7 Millionen Euro Sondervermögen und gibt es an die Städte und Gemeinden. In Genthin wird der Wunsch laut, die Grundschule und die Sporthalle in Altenplathow zu sanieren.

Was passiert in der Region Genthin mit den Millionen aus Berlin?

Sanierung in der Grundschule Altenplathow gewünscht: Möglicherweise mit Geld aus dem Sondervermögen?

Burg/Genthin - Der Landkreis Jerichower Land erhält im Rahmen des bundesweiten Sondervermögens eine Finanzspritze in Höhe von 33,7 Millionen Euro. Das Geld soll an die acht Kommunen im Kreis weitergegeben werden und ab dem Jahr 2026 fließen. Ziel des milliardenschweren Fonds, den der Bund im Frühjahr ins Leben gerufen hat, ist es, die öffentliche Infrastruktur zu stärken und wichtige Investitionen voranzubringen. Das passiert in den Kommunen.