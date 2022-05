Was wird aus Rossmann in Genthin?

Das Gebäude, in dem sich die Genthiner Filiale der Drogerie Rossmann befindet, steht in einem Online-Immobilienportal zum Verkauf. Was passiert nun mit dem Geschäft in der Fußgängerzone?

Genthin - „Wohn- und Geschäftshaus in der Fußgängerzone von Genthin zu verkaufen“, unter dieser Überschrift befindet sich derzeit ein Angebot in einem Immobilienportal im Internet, das unter Einwohnern für Aufmerken sorgte. Denn schließlich ist das Gebäude doch Sitz der Drogerie Rossmann, die mit ihrer Filiale mitten in der Fußgängerzone in Sichtweite zum Marktplatz gelegen ist. Was wird bei einem eventuellen Verkauf der Immobilie aus dem Geschäft im unteren Teil des Hauses?