Kunden des Trinkwasser- und Abwasserverbandes (TAV) Genthin müssen im kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. So sehen die neuen Gebühren aus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin - Im vergangenen Jahr konnte der TAV den Dreh an der Gebührenschraube noch verhindern, in diesem Jahr sah sich der Verband dazu nicht mehr in der Lage. So müssen Kunden des TAV im kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. Das hat die Verbandsversammlung der beteiligten Kommunen Genthin, Jerichow, Elbe-Parey und Möckern in dieser Woche beschlossen.