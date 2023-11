Genthint/ie. - Eine ungewöhnliche Reise gibt es Mitte Dezember mit den Mitgliedern des Vereins „Bürgerbahnhof Güsen“. Der Verein sei ein eigenständiges Bahnunternehmen und dürfe selbst auf den Bahngleisen fahren, so Vereinschef David Stößner gegenüber der Volksstimme. Es gäbe bereits Lokführer, die zu solchen Fahrten berechtigt seien und für den Verein tätig werden.

Mit weihnachtlich geschmücktem Express unterwegs

Zum ersten Mal wird am 16. Dezember eine Fahrt angeboten. Dann geht es mit dem Weihnachtsexpress nach Berlin. Mit dem geschmückten Weihnachtszug geht es ab 11.30 Uhr von Burg über Genthin nach Brandenburg. Dort gibt es eine kleine Pause für alle, die sich stärken möchten. Danach fährt der weihnachtliche Sonderzug direkt nach Berlin-Zoo. „Von dort ist es nur noch ein kurzer Weg bis zum Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche“, rührt der Vereinsvorsitzende die Werbetrommel.

Am selben Tag bietet die Arbeitsgemeinschaft „Traditionsbus Berlin“ einen Shuttle mit historischen Bussen an. Mit den historischen Doppeldeckern können die Gäste zu weiteren Weihnachtsmärkten fahren. Fahrkarten sind ab 40 Euro beim Bürgerbahnhof erhältlich. Die Fahrt im Shuttlebus kann zugebucht werden. Die Rückfahrt am Abend, verläuft in umgekehrter Reihenfolge: Wie am Vormittag wird es auch eine Pause in Brandenburg. Anschließend setzen die Reisenden ihre Fahrt nach Genthin fort. Nach dem Ausstiegshalt geht es weiter zum Endbahnhof Burg

Alle für das kommende Jahr geplanten Fahrten werden noch auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. Diese ist hier zu finden: www.buergerbahnhof-guesen.de