Lichterwelt und Leckereien Weihnachtsmarkt an Nikolaus: Die schönsten Fotos aus Altenplathow, Redekin und Parey

Rund um Genthin hat es am Nikolaus-Wochenende gleich mehrere Highlights gegeben: Unter anderem luden Altenplathow, Redekin und Parey zum Weihnachtsmarkt. Die Fotos vom Wochenende.

Von Louis Hantelmann Aktualisiert: 07.12.2025, 18:27
Beim Weihnachtsmarkt in Parey freuen sich vor allem die Kinder über den Besuch vom Weihnachtsmann. Louis Hantelmann

Altenplathow/Redekin/Parey. Kulinarische Spezialitäten, festlicher Schmuck, Stände mit Deko, ein vielfältiges Programm auf der Bühne und Besuch vom Weihnachtsmann: An diesem Wochenende haben Altenplathow, Redekin und Parey zum Weihnachtsmarkt eingeladen.