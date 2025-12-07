Lichterwelt und Leckereien Weihnachtsmarkt an Nikolaus: Die schönsten Fotos aus Altenplathow, Redekin und Parey

Rund um Genthin hat es am Nikolaus-Wochenende gleich mehrere Highlights gegeben: Unter anderem luden Altenplathow, Redekin und Parey zum Weihnachtsmarkt. Die Fotos vom Wochenende.