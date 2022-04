Welche Veranstaltungen in Elbe-Parey am Wochenende locken

Am Wochenende wird in einigen Orten mit Veranstaltungen der Wonnemonat Mai begrüßt. Dazu gehören Parey, Güsen, Ferchland und Hohenseeden.

Auch in diesem Jahr stehen die Kameraden der Ortsfeuerwehr Güsen wieder unterstützend zur Seite.

Elbe-Parey - Am kommenden Wochenende wird der Mai auch in zahlreichen Ortschaften Elbe-Pareys begrüßt. Was kann man wann und wo erleben?