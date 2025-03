Keinen wöchentlichen Rhythmus gibt es mehr bei Gottesdiensten in Parey und Güsen. Das sind die Gründe.

Weniger Gottesdienst in Güsen und Parey

In der Kirche in Parey wird es künftig weniger planmäßige Gottesdienste geben. Gleiches gilt für Güsen.

Parey/Güsen - Vor kurzem ist der neue Gemeindebrief für den Pfarrbereich Parey erschienen. Darin macht Pfarrer Martin Vibrans auf eine Änderung aufmerksam.

„Wer den Gemeindebrief sorgfältig liest, wird merken, dass es keinen wöchentlichen Rhythmus mehr bei den Gottesdiensten in Parey und Güsen gibt. Das hat seine Gründe vor allem darin, dass der Pfarrbereich sich mit dem Hinzukommen der Kirchengemeinde Hohenseeden um eine Predigstelle vergrößert hat und es nun schon rein rechnerisch schwierig wird, diesen wöchentlichen Turnus in den beiden Gemeinden aufrecht zu erhalten“, erklärt der Pfarrer.

Pfarrer muss zusätzlich in Burg vertreten

Dazu komme, dass Pfarrer Martin Vibrans ab März auch die Vakanz in Burg mit zu vertreten hat. Martin Vibrans: „Ich hoffe auf Ihr Verständnis und lade Sie herzlich ein, sich gegebenenfalls einfach auf den Weg ins Nachbardorf zu machen. Es wird also verlässlich ab März immer um 10.30 Uhr einen Gottesdienst in Parey oder Güsen geben.“

Die Termine für die Gottesdienste in den sieben Ortschaften des Pfarrbereiches Parey sind immer aktuell dem Gemeindebrief oder sonnabends der Volksstimme zu entnehmen.