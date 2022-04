Wenn Helfer in Burg und Genthin zu lange brauchen

Nicht immer sind dieRettungswagen im Jerichower Land in der vorgegebenen Zeit am Einsatzort.

Genthin - Es ist eine bekannte Situation: In der Rettungsleitstelle klingelt das Telefon, der Disponent am Apparat erfährt von einem Patienten mit Schlaganfall oder Herzinfarkt und entscheidet: Hier braucht es sofort eine medizinische Versorgung und ein Rettungswagen muss raus. Jetzt macht sich dieser beispielsweise von einer der beiden DRK-Stationen in Genthin mit Blaulicht und Sirene auf den Weg und sollte so schnell wie möglich am Einsatzort sein. Doch oft können die gesetzlichen Vorgaben nicht eingehalten werden.