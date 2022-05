Tradition Wenn im Brühtrog in Roßdorf wieder gepaddelt wird

Liebgewonnene Traditionen mit schon überregionalem Bekanntheitsgrad gehen in diesem Jahr wieder an den Start. Das Brühtrogpaddeln am Roßdorfer Altkanal feiert 2022 30-jähriges Jubiläum. Das soll in diesem Jahr mit einem Fest gewürdigt werden. Die Drei spielt hierbei eine wichtige Rolle.