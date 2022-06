Wie aus Genthiner Bahnhof Haus für die Öffentlichkeit werden könnte

Genthin - Die Genthiner Agentur der Deutschen Bahn bliebt, so verkündet es ein Schild an der Eingangstür, auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ein anderes zeigt an, dass das ehemalige Empfangsgebäude samt der Inneninstallation am 31. Januar 2022 „dauerhaft vom Stromnetz der DB Energie GmbH“ getrennt wurde, erste Vandalismusschäden wie eingeschlagene Scheiben und Schmierereien an der Fassade - das Bahnhofsgebäude in Genthin bietet derzeit einen traurigen Anblick, während der Vorplatz samt Parkplatz und der angrenzende Busbahnhof in einem guten Zustand sind.