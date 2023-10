Rapthor ist der umjubelte Gewinner beim Jerichower Land Songcontest, der in Parchen in seine zweite Runde ging. Musiker und Bands aus dem Landkreis und darüber hinaus dabei.

Wie beim Eurovision Songcontest: Musikwettbewerb in Parchen hat Rock, Pop und Kuriositäten zu bieten

Sebastian Wolf, Noah Mewes, Phil Keil, Max Gellert und Tobey Heringhausen sind als Band Rapthor die Sieger beim Jerichower Land Songcontest in Parchen.

Parchen - Es hat schon etwas von der ganz großen Showbühne, was bei der zweiten Ausgabe des Jerichower Land Songcontests in Parchen (Ortsteil der Stadt Genthin) am Schloss auf die Beine gestellt wird. Einen Steinwurf vom historischen Bau entfernt sind sechs Musiker und Bands zu erleben, die beim Musikwettbewerb um den Titel buhlen.

Die Abstimmung beim Jerichower Land Songcontest in Parchen erfolgt per Knicklicht-Abgabe. Foto: Marco Papritz

Das Besondere dabei: Der Abend wird im Stile des großen Eurovision Song Contest (ESC) beziehungsweise des einst von Moderator Stefan Raab aus der Taufe gehobenen Bundesvision Song Contest (BSC) auf die Beine gestellt.

Mit Details gespickt

„Parchen ist heute Abend der Mittelpunkt der Musikwelt“, frohlockt daher Falk Heidel als Moderator und Mitorganisator nicht ohne Grund. Denn die Jerichower-Land-Variante der Millionenshows, die auch live im Internet (Facebook-Seite vom Alpha-Report) übertragen wird, braucht sich nicht zu verstecken.

Katrhin Böhm aus Burg geht als HD_Sonne73 beim Jerichower-Land-Songcontest in Parchen an den Start. Foto: Marco Papritz

Showeinlagen etwa von Kathrin Böhm (alias HD_Sonne73) mit Lichterschuhen, Welthits auf der Trompete von Stephen Senftleben, Eigenkreationen von Frank Stawitz und ein Abstimmungsprozedere via Knicklichter zählen zu den Zutaten für einen Abend, der großen Unterhaltungswert hat. Dass die Teilnehmer eine vorgegebene Zeit auf der Bühne erhalten und direkt hintereinander ohne große Umbau- oder Wartezeit auftreten, kommt dem Publikum entgegen. „Sehr kurzweilig und unterhaltend, weil die Musik und die Musiker so verschieden sind“, meint eine Besucherin aus Genthin.

Hermann Zemlianskyi aus Hecklingen bei seinem Auftritt beim Jerichower-Land-Songcontest in Parchen. Foto: Marco Papritz

Vom Teenager (Hermann Zemlianskyi) bis zum Senior (Alleinunterhalter Frank Stawitz), von der Posaune (Stephen Senftleben) bis zur Techno-High-Tech-Anlage (Kathrin Böhm), von instrumentalen Stücken bis zum bekannten Mitsing-Hit (Rapthor und „ein Kompliment“ von den Sportfreunden Stiller) ist die Bandbreite groß.

Stephen Senftleben aus Derben beim Jerichower-Land-Songcontest in Parchen. Foto: Marco Papritz

Charmant und das gewisse Extra sind allerdings die Vorstellungsrunden der einzelnen Starter, die aus Hecklingen und Wahlitz einen längeren, aus Burg, Derben und Hohenseeden einen kürzeren und aus Parchen (Titelverteidiger Uwe Komorowski und Michael Kurze) gar ein Heimspiel hatten. Hier ein paar Infos über Hermann Zemlianskyi und seiner Begeisterung für Rammstein, dort den musikalischen Werdegang von Senftleben (kann nahezu alle Blasinstrumente spielen) nachgezeichnet, dazu die Gemeinsamkeit von Stawitz und 1990er-Jahre-Kult-Sänger Dr. Alban (beide sind Zahnärzte) aufgedeckt. Solche Details zeigen den Anspruch, der beim Musikwettbewerb verfolgt wird.

Frank Stawitz aus Wahlitz beim Jerichower-Land-Songcontest in Parchen. Foto: Marco Papritz

Sebastian Wolf, Noah Mewes, Phil Keil, Max Gellert und Tobey Heringhausen als Band Rapthor bei ihrem Auftritt beim Jerichower Land Songcontest. Foto: Marco Papritz

Dass sich Sebastian Wolf, Noah Mewes, Phil Keil, Max Gellert und Tobey Heringhausen mit ihrer Band Rapthor auch mit einer Rockvariante von Udo Jürgens „Griechischer Wein“ den Titel sichern, zeichnet sich ab: Sie haben unüberhörbar die meisten Fans unter den weiter über 100 Besuchern dabei. Laut Sänger Sebastian Wolf arbeiten die Newcomer (erst im Frühjahr gegründet) an eigenen Songs. Zu hören vielleicht im nächsten Jahr – der Wettbewerb soll wiederholt werden.

Drummer Uwe Komorwoski und Sänger und Gitarrist Michael Kurze gehen als Duo Unbedeutend beim Jerichower-Land-Songcontest in Parchen, der über Programm "Demokratie leben" der Arbeiterwohlfahrt - unter anderem um Extremismus vorzubeugen und Demokratie zu leben - gefördert wurde. Foto: Marco Papritz

Mindestens zweifelhaft endet der Auftritt von Komorowski und Kurze als Duo Unbedeutend - Stark singt zum Ausklang von „Barrikaden“, von „auf in den Widerstand“ und „es ist nur ein Kampf“. Worte, die eine Nähe zur rechten Ecke zulassen.