Die Siegerehrung zum 27. Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in Berlin wird den Mitgliedern des Heimatvereins „Wir sind Güsen“ und den Natur- und Waldfreunden Güsen wohl immer in Erinnerung bleiben.

Wie die Güsener die Ehrung in Berlin erlebten

Die Güsener beim Einmarsch ins City Cube in Berlin. Hans-Werner Tusch trug das Ortsschild.

Güsen/Berlin - „Das war wirklich ein Riesenerlebnis“, schwärmt Güsens Ortsbürgermeister Mario Helmrich.

Die Güsener hatten im Vorjahr bei diesem bundesweiten Wettbewerb eine Bronzemedaille errungen. Cem Özdemir (B90/Die Grünen), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, gratulierte den Gewinnern mit einem großen Dorffest im City Cube Berlin im Rahmen der Grünen Woche. Er würdigte das besondere bürgerschaftliche Engagement und das attraktive dörfliche Leben der 22 Bundessieger. „Sie haben gezeigt: Wer sich mit Herzblut und guten Ideen einsetzt, wer bereit ist, Teil einer gemeinsamen Lösung zu sein, der vermag Großes zu vollbringen“, so Bundesminister Cem Özdemir.

Rund 40 Güsener live dabei

Rund 40 Mitglieder des Güsener Heimatvereins und der Natur- und Waldfreunde Güsen hatten sich mit dem Bus auf die Fahrt nach Berlin gemacht. Nach rund zweieinviertel Stunden Fahrzeit und einer kleinen Rast zwischendurch kamen alle wohlbehalten in Berlin an. Mario Helmrich: „Das Programm war schon sehenswert. Einige Dörfer stellten ihre Programme vor. Dazu kamen Buffet, Tanz und Livemusik. Insgesamt waren rund 2400 Gäste im City Cube dabei.“ Nach der Siegerehrung gab es noch ein geselliges Beisammensein. Um 22 Uhr starteten die Güsener dann ihre Rückfahrt. Insgesamt hatten sich rund 1100 Dörfer aus ganz Deutschland am Wettbewerb beteiligt. 22 von ihnen kamen bis ins Finale. Sieben durften sich über eine Goldmedaille, neun über eine Silbermedaille und sechs, darunter auch Güsen, über eine Bronzemedaille freuen.

Wettbewerb seit 1961

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wird bereits seit 1961 unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten ausgeführt. Beteiligen können sich Dorfgemeinschaften und Gemeindevertretungen in Orten und Ortsteilen mit bis zu 3000 Einwohnern aus ganz Deutschland. Gesucht werden hier Ideen und innovative Projekte zur Gestaltung eines attraktiven dörflichen Lebens. Mit der Teilnahme sollen die Dorfbewohner aufzeigen, welche Herausforderungen sie bei sich vor Ort anpacken und mit welchen Initiativen und Projekten sie sich gemeinsam, auch unter schwierigen Voraussetzungen, zukunftsfest aufstellen.

Die neue, 28. Wettbewerbsrunde ist bereits gestartet.