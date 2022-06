Wie eine Kaufmannsfamilie Jerichow prägte

Wo heute Kinder in Jerichow toben, stand einst das Geschäftshaus der Kaufmannsfamilie Petzel. 250 Jahre lang prägten sie das Leben der Jerichower.

So sah das Geschäftshaus Petzel 1905 an der Ecke Karl-Liebknecht-Straße – Friedrich-Naumann-Straße aus. Es wurde 2002 abgerissen und ein Spielplatz errichtet. Der Ort trägt heute den Namen „Behrens-Petzel-Platz“.

Jerichow - 2012 erhielt der Platz an der Ecke Karl-Liebknecht-Straße – Friedrich-Naumann-Straße den Namen „Behrens- Petzel-Platz“. Doch was hat es mit dem Namen auf sich? Wer war die Familie Petzel? Ortschronist Rolf Naumann forschte zu dem Namen des Platzes und schloss damit eine Lücke in der Historie von Jerichow.