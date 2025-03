Zum Vortragsabend in Poeges Hotel in Jerichow wird am Freitag eingeladen. Es geht um die Zukunft des Klosters Jerichow.

Jerichow - Um die Zukunft des Klosters Jerichow geht es in einem besonderen Vortrag, den die Mitglieder des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow in Jerichow anbieten.

Am Freitag, 28. März, wird um 18 Uhr Rüdiger von Schnurbein, Museumsdirektor, in Poeges Hotel in Jerichow über die Entwicklung des Klosters Jerichow in den vergangenen drei Jahren sowie perspektivisch sprechen.

Unter dem Titel „Kloster Jerichow: Drei Jahre in der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt – und wie geht es weiter?“ wird von Schnurbein Einblicke in die Veränderungen seit der Aufnahme in die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt geben.

Wie soll kulturelles Erbe bewahrt werden?

Dabei geht es um Fortschritte, Herausforderungen und die künftige Bedeutung des Klosters als kulturelles Erbe im Land und auch über die Grenzen Sachsen-Anhalts hinaus.

Jeder, der Interesse an der Entwicklung des Klosters in naher und ferner Zukunft hat, wissen möchte, was sich verändert und für die Zukunft geplant wurde, ist herzlich eingeladen, dem Vortrag zu lauschen.