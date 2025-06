Zerbst - Da der traditionelle Termin der Fête de la Musique diesmal in den Zeitraum der Internationalen Fasch-Festtage fiel, hatten die Veranstalter die geniale Idee, wie sich am Samstagabend gezeigt hat, beide Events miteinander zu verschmelzen.

Höhepunkt war die Aufführung von Faschs Feuerwerksmusik „Concerto à tre Chori“ vor dem rot angestrahlten Zerbster Fürstenhof, Faschs ehemaliger Wirkungsstätte als Hofkapellmeister, mit einem sich anschließenden Feuerwerk, das aus Anlass des diesjährigen Abi-Balls gezündet wurde.

Feuerwerk über dem Zerbster Schloss

Gespielt wurde die Feuerwerksmusik von einem Projektorchester, dirigiert vom diesjährigen Fach-Preisträger Paul Dombrecht. Am Ende passte also alles zusammen, was, so scheint es, einfach zusammengehören musste, wie der stürmische Applaus der etwa 400 Zuschauer gezeigt hat.

„Concerto à tre Chori“ - Johann Friedrich Faschs Feuerwerksmusik wurde am Sonnabend vor der angestrahlten Kulisse der Zerbster Fürstenresidenz uraufgeführt. Welcher Aufführungsort wäre passender als die ehemalige Wirkungsstätte des Hofkapellmeisters? Gespielt wurde das Stück von einem eigens dafür zusammengestellten Projektorchester, dirigiert von Paul Dombrecht, Fasch-Preisträger 2025. Foto: Thomas Kirchner

Auch die Jüngsten hatten ihren großen Auftritt – wie inzwischen bei allen Zerbster Festen. Hier der Chor der Grundschule An der Stadtmauer. Inzwischen sind die Kinder bereits kleine Profis, was die Auftritte vor großem Publikum betrifft. Daran ändert auch die immer wieder neue Besetzung durch den Schulwechsel der Kinder nichts. Foto: Thomas Kirchner

„Lautstark" präsentierte sich die gleichnamige Truppe der Schule Am Heidetor auf dem Straßenmusikfest. Sie vermögen es immer wieder, egal bei welchem Zerbster Fest auch immer, das Publikum wach zu rütteln – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Foto: Thomas Kirchner

„Millane" - das sind die Powerfrauen Janet Gudella (l.) und Milly Schmidt, die immer wieder mit ihrem Repertoire musikalischer Köstlichkeiten, mit Piano, Gitarre, Schlagzeug und Doppelgesang ihr Publikum vom Hocker hauen, so auch wieder bei der Fête de la Musique am Sonnabendabend auf der Zerbster Schloßfreiheit. Foto: Thomas Kirchner

„Masters of Volt“, eine Band der Zerbster Musikschule, hatte die Zuschauer schnell auf ihrer Seite. Musik aus Leidenschaft - und das mit Bandmitgliedern der verschiedensten Altersgruppen. Foto: Thomas Kirchner

Seit vielen Jahren musikalisch in Zerbst unterwegs sind Fassi & Friends. In immer wieder wechselnder Besetzung begeistert die Band mit Klassikern nahezu aller Jahrzehnte - und das mittlerweile nicht nur in Zerbst. Foto: Thomas Kirchner

Zahlreiche Besucher genossen die musikalischen Beiträge und die kulinarischen Genüsse zur Fete de la musique in Zerbst. Foto: Thomas Kirchner

Insgesamt haben sich mehr als zehn Musiker, Bands und Ensembles beteiligt, wie unter anderem Millane, Fassi & Friends, die Schulen An der Stadtmauer und Am Heidetor, die Musikschule, die Hamburger Ratsmusik, „Ally's Shadows“, die Bläsergruppe Gero Schmidt oder Walter Mireinski.