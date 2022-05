Wie Modellschiffsbauer in Güsen in der Winterzeit ihre Boote bauen

Klaus Klein aus Güsen und Eberhard Nitschke aus Detershagen sind Mitglieder der Modell-Segler-Gemeinschaft Sachsen-Anhalt. Im Sommer sind sie mit ihren Booten auf dem Wasser. In der kalten Jahreszeit bauen sie ihre Boote in akribischer Handarbeit.

Güsen - Ihre Leidenschaft ist der Schiffsmodell-Bau. Zumindest in der kalten Jahreszeit. Dann verbringen der Güsener Klaus Klein und der Detershagener Eberhard Nitschke viele Stunden in ihren Werkstätten, um Schiffe möglichst original getreu nachzubauen. Klaus Klein, der früher selbst zur See gefahren ist, verfolgt dieses Hobby seit 1973. „Schon als Schüler habe ich Schiffe nachgebaut. Bis heute sind es acht Boote, die ich gebaut habe“, so der Güsener.