Parey - Die Mitglieder des Hauptausschusses haben dem Gemeinderat einstimmig empfohlen, den geprüften Jahresabschluss 2022 mit einer Bilanzsumme von 41.866.430,55 Euro zu beschließen. Der Jahresüberschuss von 224.700,28 Euro im ordentlichen Ergebnis wird in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses überführt. Der Jahresüberschuss von 136.893,77 Euro im außerordentlichen Ergebnis wird in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses überführt.

Der Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Elbe-Parey wurde durch das Rechnungsprüfungsamt in der Zeit vom 2. Mai bis 10. Juni mit Unterbrechungen geprüft. Durch den Gemeinderat war die Anwendung der Erleichterungen zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse für die Jahresabschlüsse 2016 bis 2022 beschlossen worden.

Im Haushaltsjahr 2022 konnte im ordentlichen Ergebnis 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 224.700,28 Euro erwirtschaftet werden. Damit wurde der Überschuss aus der Haushaltsplanung mit einem ordentlichen Ergebnis von 191.000 Euro um 33.700,28 Euro überschritten. Im außerordentlichen Ergebnis wurde im Haushaltsjahr 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 136.893,77 Euro ausgewiesen. Das Jahresergebnis 2022 beläuft sich damit auf 361.594,05 Euro.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis beträgt minus 1.206.288,28 Euro. Es setzt sich aus dem positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 94.061,88 Euro, aus dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von minus 1.184.150,16 Euro und dem negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von minus 116.200 Euro zusammen. Der Bestand an Finanzmitteln zum 31. Dezember 2022 belief sich auf 4.696.420,38 Euro.

In der Vermögensrechnung beträgt die Bilanzsumme per 31. Dezember 2022 41.866.430,55 Euro. Das Eigenkapital weist zum 31. Dezember 2022 einen Wert von 14.776.856,66 Euro aus und hat sich gegenüber dem Eigen- kapital zum 31. Dezember 2021 (13.726.618,29 Euro) um 1.050.238,37 Euro erhöht.

Mitte Juni wurde durch das Rechnungsprüfungsamt der Prüfbericht erstellt. Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss 2022, für den von den Erleichterungen des Erlasses zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse Gebrauch gemacht wurde. „Nach Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der pflichtgemäßen Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Gemeinde Elbe-Parey“ heißt es im Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes.

Mehreinnahmen

Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis von 224.700,28 Euro gegenüber dem geplanten positiven Ergebnis von 191.000 Euro resultiert aus Mehreinnahmen bei den ordentlichen Erträgen von 390.429,29 Euro und Mehrausgaben bei den ordentlichen Aufwendungen von 356.729,01 Euro.

Der Jahresüberschuss im außerordentlichen Ergebnis resultiert aus Zuschreibungen aus der Bewertung von Grundstücken und aus Buchgewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken.

Das Rechnungsprüfungsamt erteilt dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Gemeinderat wird sich in seiner Sitzung am 3. September mit dem Thema befassen.