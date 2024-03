Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin. - Aufgeregt trippelt der Goldfasan auf dem gesiebten Kies im Auslauf seiner neuen Behausung im Freifluggehege in der Feldstraße hin und her. Die beiden Rotschulterenten watscheln sehr viel gelassener über den frischen Sand. Die drei gehören zu jenem Federvieh, das am Donnerstag von den Genthiner Rassegeflügelzüchtern in die gerade fertig gewordene Freifluganlage eingesetzt wurde.