Wohin kann das Genthiner Waschmittelmuseum umziehen?

Wohl noch in diesem Jahr müssen die Exponate aus dem bisherigen Gebäude im Chemiepark ausziehen. Nun gibt es erste Vorschläge für Alternativen.

Genthin - Es ist wohl das einzige derartige Museum seiner Art in Deutschland. Das Waschmittelmuseum in Genthin. Angesiedelt im Chemiepark, dort wo vor mehr als 100 Jahren die Geschichte der Waschmittelproduktion in Genthin, befördert durch die Düsseldorfer Firma Henkel, begann. Das Museum kündet von dieser langen Historie, stellt die Entwicklung des Waschens von der schweren körperlichen Handarbeit zum Maschinenwaschen dar. Schon bald muss eine neue Lösung gefunden werden, um auch ab Herbst 2022 die Sammlung öffentlich zeigen zu können.