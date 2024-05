Einzelhändler schaut sich im Jerichower Land um. In einigen Jahren sind 1500 Geschäfte in ganz Deutschland geplant.

So stehen die Chancen auf ein Woolworth-Kaufhaus in Genthin

Genthin - Der Einzelhändler Woolworth plant nach eigenen Angaben, in den nächsten Jahren 800 neue Filialen in ganz Deutschland zu eröffnen und hätte dann mehr als doppelt so viele Geschäfte wie derzeit. So stehen die Chancen auf eine Filiale in der Region.