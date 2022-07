Kreativ Workshop in Derben: Wie Wolle mit Pflanzen und der Sonne gefärbt werden kann

Zu einer Mitmachaktion hatte der Heimatverein „Elbaue“ Derben/Neuderben am Sonntagnachmittag in die Schifferscheune eingeladen. Hier konnte man lernen, einen Strang Wolle mit Blüten und Blättern und der Kraft der Sonne in einem Glas zu färben.