Der 6. April geht als heißester 6. April seit Beginn der Messungen in die Geschichte ein. Am Zabakucker Kiessee gab es erste Neugierige, die das schöne Wetter nutzen wollten.

Malie und Tobias Spiegel lockte das schöne Wetter an den Zabakucker See.

Zabakuck - Mit der Sonne strahlten am Sonnabend am Strand des Zabakucker Kiessees Malie, die in wenigen Wochen ihren fünften Geburtstag feiert, und ihr Vati Tobias Spiegel.

Sommerliche Temperaturen um 23 Grad lockten die Familie aus Genthin zu einem Ausflug in das Touristenzentrum. „Das schöne Wetter muss man einfach nutzen“, sagte Tobias Spiegel.

Bei Windstille machte es sich die Familie auf einer Decke, ausgebreitet im weißen, warmen Sand, gemütlich. Dabei blieben sie fast unter sich, während es auf dem Campingplatz bereits ein Stelldichein gab. Etliche Neugierige streckten am Ufer zwar mal ihre Füße ins kalte Nass, ausgelassene Badegäste stellten sich noch nicht ein.

Vor der offiziellen Eröffnung der Badesaison werden die Rettungsschwimmer der DLRG Genthin den Nichtschwimmerbereich abgrenzen und gemeinsam mit Tauchern eine Plattform im Wasser anbringen.

Weil dies noch nicht geschehen ist, gibt der Kiessee derzeit noch einen uneingeschränkten Blick über seine gesamte Ausdehnung frei. Die Rettungsschwimmer starten traditionell mit einem Arbeitseinsatz in die Saison, um Strand und Wachturm in Schuss zu bringen.