Zeitzeugen: Wie die Schriftsteller Edlef Köppen aus Genthin und Otto Bernhard Wendler den Ersten Weltkrieg erlebten

Zwei regionale Persönlichkeiten, die den Ersten Weltkrieg als Soldaten miterlebten, standen im Fokus der Demokratiekonferenz in Jerichow. Ihre Kriegserlebnisse verarbeiteten die Schriftsteller Edlef Köppen und Otto Bernhard Wendler in Kunst und Literatur - Kriegswarnungen, die noch heute wirken.

Jerichow - Wie der Erste Weltkrieg die Biografien der Schriftsteller Edlef Köppen und Otto Bernhard Wendler geprägt hat, war Thema in der Demokratiekonferenz des Bundesprogrammes „Demokratie leben“. Das Thema „Krieg“ sei mit dem militärischen Konflikt in der Ukraine wieder eine ganz reale Bedrohung für uns alle, begründete die Koordinatorin für das Bundesprogramm in Genthin Elke Förste die Wahl des Themas „Krieg, stell dir vor, er wäre hier“. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Philip Müller aus Burg organisierte sie die Veranstaltung im Kloster Jerichow.