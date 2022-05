Zensus in Genthin: Befragung durch Erhebungsbeauftragte nur mit Termin

60 ehrenamtlich Beauftragte für Genthin, Jerichow, Elbe-Parey und Möckern befragen die Einwohner in den kommenden drei Monaten. Sie tauchen nie unangemeldet, sondern nur mit Einwurfschreiben oder ausgemachten Termin auf.

Der Zensus ist in Genthin angelaufen.

Genthin (ie) - In Genthin ist der Zensus 2022 angelaufen. „Die Erhebungsbeauftragten haben ihre Arbeit aufgenommen und mit den Befragungen begonnen “, bestätigt Annett Hannemann, Leiterin der Erhebungsstelle Genthin. Rund 60 ehrenamtliche Beauftragte für das Erhebungsgebiet Genthin, Jerichow, Elbe-Parey und Möckern sind gefunden, wurden in den vergangenen Wochen geschult und für die Befragungen im Rahmen des „Zensus 2022“ vorbereitet. Zwischenfälle gab es in den ersten Tagen keine.