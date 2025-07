Vom Atlantik nach Elbe-Parey Zuwachs für die Angler: 35.000 Neue Aale in die Gewässer des Jerichower Landes gesetzt

Etwa 35.000 Aale wurden vor den europäischen Atlantikküsten gefangen und in den Niederlanden aufgezogen. Jetzt wurden die Tiere vom SAC Parey/Elbe und Umgebung in den Gewässern in der Region ausgesetzt. Wie der Bestand sich eingelebt hat und wie sie die Flüsse bevölkern sollen.