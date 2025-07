Rund 50 Jahre nach ihrer Eröffnung ist die ehemalige Schule in Schackensleben Geschichte. Der Gebäudeabriss macht Platz für einen wichtigen Neubau.

Neubau in Schackensleben

Im Zuge der Altlastensanierung wurde die alte Schule in Schackensleben abgerissen und das Gelände für einen Neubau beräumt.

Schackensleben - Das Olve-Zentrum in der Schackensleber Dorfmitte verändert sein Aussehen. Nachdem mehrere Umnutzungsversuche für die ehemalige Schule in Schackensleben in Erwägung gezogen, untersucht und gescheitert waren, nachdem Vandalismus sowie Wind und Wetter dem mittlerweile 17 Jahre leerstehenden Gebäude arg zugesetzt hatten, wurde es nun abgerissen.