Seit kurzem steht am Karower Hauptgraben, mitten im Fiener Bruch entlang des Weges zwischen Karow und Königsrode, eine komfortable Holzhütte, die mit Sitzplätzen samt Kissen ausgestattet ist.

Zwischen Karow und Königsrode: Einkehr in die Fienerhütte jetzt möglich

Karow - Die Fienerhütte bietet Ausflüglern, Wanderern oder Radlern Schutz bei einsetzendem Regen und Wind oder an weniger heißen Tagen ein Plätzchen zum Ausruhen. Hier lohnt sich ein kleiner Zwischenstopp für einen neugierigen Blick auf alle Fälle.

Zudem findet hier der Einkehrer Informationsmaterial zur Großtrappe vor, die im Fiener Bruch seit Jahren und mit Unterstützung von Naturfreunden wieder heimisch geworden ist. Und unmittelbar daneben lädt die Rietschleuse, ein Wehr mit Fischpass im Karower Hauptgraben, zu einer Besichtigung ein.

Ähnliche Hütten, allerdings in anderen Ausführungen, befinden sich am Altkanal in Brettin und Roßdorf und werden gut angenommen.