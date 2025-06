Allerlei Leckereien erwarten die Gäste am Wochenende in Derben.

Derben - Der BBQ-Verein aus Derben präsentiert wieder verschiedene Leckereien, unter anderem vom Grill und vom Smoker. Diese werden am Sonnabend, 28. Juni, bei dem traditionellen BBQ-Fest in Derben am Anglerheim angeboten. Was alles auf den Grill und in die Pfanne kommt

„Auch in diesem Jahr werden Grillliebhaber und Feinschmecker zusammengebracht, um die Kunst des Grillens zu feiern“, kündigt Gunnar Ehrlich vom Vorstand des BBQ-Vereins ein.

Erfolg für Derbener Verein bei Landesgrillmeisterschaft

Der BBQ-Verein resümiert in diesem Zusammenhang das vergangene Jahr, in dem er zum ersten Mal im September 2024 an der Landesgrillmeisterschaft teilgenommen hat. Zur Landesmeisterschaft traten zwölf BBQ-begeisterte Vereine aus ganz Deutschland an. Vertreten war der BBQ-Verein mit zwölf Mitgliedern in Colbitz.

Lesen Sie auch: Tote Anna-Lena aus Genthin: Vor dem Prozessauftakt im Juli werden Details zur tödlichen Messerattacke bekannt

„Es mussten vier Gänge zu je sechs gleichen Portionen serviert werden. Für drei der vier Gänge wurde im Vorfeld eine grobe Richtung vorgegeben, an der man sich orientieren sollte“, blickt Gunnar Ehrlich zurück.

Am Anglerheim werden am Sonnabend viele Besucher erwartet. Foto: Jana Rzepka

So konnte der BBQ-Verein mit dem Gang „Kotelett Surf & Turf“ (Kotelett gefüllt mit Forellenfilets und Kaviar), dazu Tomate-Aubergine-Türmchen sowie einem klassischen Möhre-Zwiebel-Kartoffel-Rösti mit einer Soße Beurre Blanc im BBQ-Style, den zweiten Platz erreichen.

Den dritten Platz sicherte sich der BBQ-Verein mit dem sogenannten Geheimgang; hier erhielten alle Teilnehmer am Wettkampftag die Zutaten, aus denen ein Gericht gegrillt werden sollte. Zur Verfügung standen ein Flanksteak, grüne Bohnen und Süßkartoffeln, aus denen asiatisch mariniertes Flanksteak mit asiatischem Chili-Bohnen-Salat sowie ein geräuchertes Parmesan-Süßkartoffelpüree zubereitet wurden. Der BBQ-Verein belegte in der Gesamtwertung den vierten Platz.

Lesen Sie auch: Zabakucker See: Warum es im Badeparadies immer noch grummelt

Umso mehr freuen sich die Mitglieder auf das BBQ-Fest und dessen Besucher und hoffen darauf, dass für jeden Gaumen etwas dabei sein wird.

Gunnar Ehrlich bedankt sich zudem bei allen seinen Mitgliedern, Freunden und Sponsoren für die Unterstützung.