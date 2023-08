Calbe - Am ersten Wochenende im September feiern die Calbenser wieder ihr großes Bollenfest. Der Zwiebelanbau, der seit Jahrhunderten die Landwirtschaft neben der Stadt prägt, wird dabei gewürdigt.

Der kleine Bollenverein, ein Zusammenschluss von ehrenamtlich tätigen Bürgern, kümmert sich dabei unter anderem um die Nachfolge bei der Besetzung der Bollenkönigin. Auch in diesem Jahr wird es eine neue Bollenkönigin geben, sagt Ingrid Dupke-Jäschke, die Vorsitzende des Bollenvereins. Außerdem hat sie rund 40 Majestäten aus anderen Städten und Gemeinden eingeladen. Bislang hätten gut elf von ihnen zugesagt. „Ich schätze aber, dass in den letzten Tagen vor dem Fest noch Zusagen kommen“, sagt sie. In den vergangenen Jahren sei dies auch immer so gewesen. Vor allem die Majestäten aus der Nachbarschaft sagen in der Regel erst kurzfristig zu. Froh ist sie, dass das Bollenfest an zwei Tagen durchgeführt wird. Am Sonnabend, 2. September, soll sich der Marktplatz vor dem Rathaus wieder in ein großes Volksfest verwandeln. Von 10.30 Uhr bis Mitternacht gibt es hier Programm und jede Menge zu erleben. Dabei orientiert sich das Bollenfest an der vorherigen Festen, was den Inhalt angeht. Gleich zu Beginn empfängt Bürgermeister Sven Hause die Gastmajestäten im Bürgersaal im Rathaus. Anschließend geht es auf den Marktplatz. Hier werden die Bürger begrüßt. Die Gasthoheiten können sich hier mit Grußworten anschließen. Die Kindertagesstätten Regenbogen und Zwergenland sorgen für die kulturelle Umrahmung.

Bollen um die Wette schälen

Anschließend wird die Bollenkönigin mit ihren Gästen die Zwiebelhalle am Stadtrand besuchen und die Bedeutung des Zwiebelanbaus erklären. Auf dem Marktplatz gibt es in der Zeit auf der Bühne ein kleines Unterhaltungsprogramm. Aktiv können die Bürger anschließend um 14 Uhr beim traditionellen Bollenschälwettbewerb werden. Die Bürger können hier um die Wette die Bollen schälen. Hier zeigt sich, wer geschickt mit dem Gemüse in der Hand umgehen kann.

Im Anschluss gibt es ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm von der Bühne. Die Bürger müssen sich bis zum Höhepunkt des Tages in Geduld üben. Die Krönung der neuen Bollenkönigin beginnt nämlich erst um 17.30 Uhr. Sie startet mit der Abkrönung der Amtsinhaberin. Anschließend wird die neue Königin vorgestellt. „Wir haben eine Königin“, sagt Ingrid Dupke-Jäschke. Froh ist sie außerdem, dass es in diesem Jahr auch wieder eine Bollenprinzessin geben wird. Die gab es in der Vergangenheit schon mal. Die Prinzessin begleitet die Bollenkönigin ein Jahr bei ihren Terminen, um dann im Folgejahr selbst zur Bollenkönigin gekrönt zu werden. Regelmäßig ruft der Bollenverein die Frauen in der Saalestadt auf, sich für den ehrenamtlichen Job der Bollenkönigin zu melden. In diesem Jahr hatte der Aufruf Erfolg.

Zu einer Freilufttanzveranstaltung wird das Bollenfest dann am Abend mit der in der Saalestadt bekannten und beliebten Band Ventura Vox. Ab 20 Uhr sorgen die Musiker für einen ordentlichen Sound auf dem Marktplatz und laden die Einwohner zum Tanz ein.

Korso durch die Stadt

Neu beim Bollenfest ist in diesem Jahr der geplante Korso mit Kutsche und Cabrios mit den Hoheiten durch die Stadt. Start ist hier um 11 Uhr auf dem Markt. Der Platz im Zentrum der Stadt wird auch das Ziel der Fahrt sein. In diesem Jahr werden die beiden vorherigen Bollenköniginnen und die künftige Hoheit zusammen die Bollenkrone kurz vor dem Fest selbst fertigen, kündigte Ingrid Dupke-Jäschke an. „Das ist das erste Mal, dass die Königinnen das machen“, sagt sie. Das sei für den Verein auch eine neue Erfahrung.

Frisch geschmückt ist zudem seit Anfang der Woche die Strohpuppe am Stadteingang aus Brumby kommend. Auch wenn die Bollenverein hier am Wochenende den Verlust von einer Krone beklagte und auch andere Teile der Strohpuppe gestohlen wurden, soll die Figur pünktlich vor dem Fest auf die Veranstaltung aufmerksam machen. Auch Bürger aus den umliegenden Orten sind gern beim Bollenfest gesehen. Die Zwiebel steht hier nicht nur thematisch, sondern auch geschmacklich im Vordergrund. Die Calbenser Handelsgenossenschaft, die die großen Zwiebelhallen am Stadtrand betreibt und von hier aus das Gemüse im ganzen Jahr in die Supermärkte schickt, wird auf dem Marktplatz die frischen Zwiebeln der aktuellen Ernte anbieten. Für viele Einwohner ist es die Gelegenheit, sich mit den Zwiebeln für die kommenden Wochen einzudecken.

Jede Menge gibt es für die Bürger auf dem Bollenfest wieder zu erleben. Um das Interesse noch zu steigern, gibt es wieder eine große Tombola, die der Bollenverein organisiert. Außerdem backen die Vereinsmitglieder wieder jede Menge Kuchen, den sie am Nachmittag anbieten.

Vielleicht nutzen die Vereinsmitglieder auch die Kontakte beim Bollenfest, um die Bürger auf eine Mitarbeit anzusprechen. Aktuell besteht der Verein noch aus 16 Mitgliedern. Gern würde Ingrid Dupke-Jäschke mehr jüngere Leute in dem Verein begrüßen, sagte sie auf Nachfrage. Jede Hand sei willkommen.