Calbe - Mit Vandalismus in Calbe muss sich erneut die Polizei beschäftigen. Am vergangenen Wochenende wurde eine Strohpuppe am Ortseingang aus Brumby Ziel einer Attacke von Unbekannten. Das sagte Ingrid Dupke-Jäschke. Die Vorsitzende des Bollenvereins hatte mit ihren Mitgliedern und der Agrargenossenschaft sowie der Calbenser Handelsgesellschaft eine Strohpuppe am Ortseingang aufstellen wollen. Mit Krone und einem Gerüst war die Figur bereits ausgestattet, schildert sie. Am Sonnabend sei am Tage die Krone und das Haltegerüst gestohlen worden. „Wir erstatten Anzeige bei der Polizei“, sagte sie. Vielleicht haben Bürger etwas beobachtet und können Hinweise geben, schildert sie weiter und verspricht sich etwas von der Anzeige. Mit der Strohpuppe wollen die Mitglieder des Bollenvereins zusammen mit den Landwirten auf das nahende Bollenfest Anfang September aufmerksam machen. Seit Jahren wird dazu vor den Zwiebelhallen eine Strohfigur aufgebaut, um die Bürger auf das beliebte Fest einzustimmen und auch Einwohner aus anderen Orten die durch Calbe fahren, auf das Fest aufmerksam zu machen.

Weitere Vandalismusvorfälle

Trotz des Diebstahls werde die Strohpuppe geschmückt, kündigte sie an. Die Mitglieder des Bollenvereins hatten sich gestern Vormittag dazu verabredet. Ärgerlich ist der Vandalismus für den kleinen Verein. Allerdings ist es nicht der erste Vorfall in der Stadt. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Fälle von Vandalismus in der Stadt. In der Regel erstatteten die Geschädigten, wie die Stadt, Strafanzeige bei der Polizei. Betroffen war in der Vergangenheit zudem der Verschönerungsverein. Auch hier gab es immer wieder Attacken vor allem mit Stiften an den Infotafeln des Vereins. In einem Fall konnten die Mitglieder den Täter ausfindig machen. Einige Diebstähle hatte der Verschönerungsverein in der Vergangenheit allerdings ebenso schon zu beklagen, wenn in die Bauhütte eingebrochen wurde.