Osterwieck - Knapp 40 Besucher hatten sich Donnerstagabend in der Aula des Fallstein-Gymnasiums eingefunden. Sie wollten vom Festausschuss erfahren, was für die 1050-Jahr-Feier im kommenden Jahr geplant ist. Dabei brannten den Besuchern weniger Fragen nach dem Programm, als zu organisatorischen Begleitumständen auf den Nägeln.

Programm soll vor Weihnachten stehen

Zuerst das geplante Programm. Das Fest wird in der Stephanikirche eröffnet. Auf dem Stephanikirchhof gibt es eine Foodmeile und eine Bühne. Auch das Eröffnungsspiel der Fußball-EM wird hier live übertragen. Am Samstag präsentieren sich mehrere Chöre.

Die Hauptbühne wird auf dem Marktplatz zu finden sein. Osterwiecker Bands, die MDR-Showband sowie eine Tanzshow werden dort geboten. Eine Blaulichtmeile gibt es auf der Tralle, erklärte Lars Kohn, beim Vorstellen des Programms. Dort präsentiere sich „alles, was eine Sirene hat“ und betreibe Nachwuchswerbung. Mit ihm auf dem Podium Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD), Katrin Vogt (Tourismus) und Michael Strube.

In der Mittelstraße wird das Fest der Vereine stattfinden. „Hier haben wir Stellflächen für Osterwiecker und regionale Vereine“, so Kohn. Aktionen für Kinder soll es auf dem Stobenplatz geben. „Da werden unsere Kindereinrichtungen für viele spannende Angebote sorgen“, ergänzte Bürgermeister Dirk Heinemann.

Die längste Meile des Festes ist in der Kapellenstraße geplant. „Dort stellen wir Attraktionen aus dem ganzen Harz vor“, berichtete Katrin Vogt. Und im Schäfers Hof findet ein Mittelaltermarkt mit Ständen, Musik und Gauklern statt.

Ein Höhepunkt des Festes soll der Umzug am Sonntag sein. Historiker Thomas Dahms organisiert diesen in 24 Bildern. Der Umzug beginnt an der Tankstelle, geht dann über den Anger einmal um die Kernstadt und soll circa zwei Stunden dauern. Das Programm will das Festkomitee spätestens kurz vor Weihnachten festgezurrt haben. Zumindest eine weitere Bürgerveranstaltung soll es zuvor noch geben.

Harzfest als Chance für die Stadt

Bereits während der Präsentation des Programms warfen Bürger ihre Fragen ein und gaben Anregungen. Zum Beispiel, die Partnerschaft mit Lisses in Frankreich wiederzubeleben und beim Umzug dabei zu haben. „Wir kümmern uns darum“, versprach Heinemann. Auch ganz praktische Fragen richteten die Besucher des Abends an das Festkomitee. Wo kann ich mein Auto während des Festes mein Auto lassen? Gibt es Behindertenparkplätze? Sind alle Vereine eingeladen, mitzutun? Was ist mit den Ortschaften der Gemeinde? Das Fest sei ein Fest der ganzen Stadt Osterwieck, so Heinemann dazu. Die Ortschaften seien beim Umzug im Bild der Einheitsgemeinde dabei.

„Die Stadt wird ab Dienstag vor dem Fest leer geräumt“, sagte Kohn dazu. Anwohner sollen rechtzeitig informiert und ihnen möglichst sichere und nahe Ersatzparkplätze für das Fest angeboten werden. „Für uns ist das Feedback aus der Bevölkerung ganz wichtig, damit wir wissen, wie viele Plätze wir brauchen“, sagte er. „Wir bieten festivalnahe Parkplätze für Behinderte an“, ergänzte Heinemann. Für Besucher von außerhalb soll es Parkplätze im Umfeld der Tankstelle geben. Von dort bringt sie ein Shuttle-Bus in die Innenstadt, so Kohn.

Für den Aufbau des Festes und die Abbautage sucht das Festkomitee noch Menschen, die mithelfen wollen. Ebenso beim „Sichtbarmachen“ der Geschichte der Stadt bereits im Vorfeld der Veranstaltung.

Kohn stellte fest, dass das Interesse aus der Bürgerschaft viel größer sei als bei zurückliegenden Harzfesten. Podium und Gäste waren sich einig, dass das Fest eine Riesenchance für Osterwieck sei. Sowohl zur Belebung des Tourismus als auch möglicherweise auch der lokalen Gastronomie.